Wir erklären, wer laut Gesetz Anspruch auf einen Wechsel in Teilzeit hat, welche Auswirkungen das auf Ihr Gehalt und Ihren Urlaub hat, was Sie beim Antrag beachten sollten und wie Sie von Teilzeit wieder zurück zur Vollzeit kommen.

Auf die Verringerung der Arbeitszeit wird in § 8 näher eingegangen. Hier heißt es: "Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird." Zudem müssen in dem Unternehmen mindestens 15 Mitarbeiter tätig sein.

Habe ich einen Anspruch auf Brückenteilzeit?

Wie beantrage ich Teilzeit und Brückenteilzeit?

Im Antrag sollte stehen, wie Sie sich die geplante Teilzeit genau vorstellen – also wie viele Stunden Sie wann arbeiten möchten und wann nicht. Geben Sie das nicht an, kann der Arbeitgeber die Arbeitszeit nach eigenen Wünschen verteilen.

Wie ändert sich mein Gehalt in Teilzeit?

Grundsätzlich gilt: Wer weniger arbeitet, verdient auch weniger . Es ist jedoch nicht so, dass Netto nur noch halb so viel auf Ihrem Konto ankommt, wenn Sie Ihre Arbeitszeit auf die Hälfte senken.

Gut zu wissen: Weil Arbeitnehmer in Teilzeit nicht benachteiligt werden dürfen, kann Ihr Arbeitgeber das Gehalt nur entsprechend der geringeren Arbeitszeit reduzieren, nicht aber am Stundenlohn drehen. Gleiches gilt für Urlaubs- oder Weihnachtsgeld.

Wie ändert sich meine Rente durch Teilzeit?

Wenn Sie als Teilzeitkraft weniger verdienen, zahlen Sie automatisch weniger Geld in die gesetzliche Rente ein. Was das für Ihren Rentenanspruch im Alter bedeutet, sollten Sie daher am besten vor einem Wechsel in Teilzeit mit der Rentenversicherung klären.