In Zeiten niedriger Zinsen und steigender Lebenshaltungskosten suchen viele Rentner nach Möglichkeiten, ihre Ersparnisse gewinnbringend anzulegen. Die höchsten Renditen bietet dabei die Börse. Und mit Exchange Traded Funds (ETFs) scheint es ein Anlageprodukt zu geben, mit dem beides machbar ist: hohe Erträge und geringes Risiko. Doch eignen sich ETFs tatsächlich für Senioren? Wir beleuchten Vor- und Nachteile.

Was sind ETFs?

ETFs sind börsengehandelte Indexfonds, die die Wertentwicklung eines bestimmten Index nachbilden – beispielsweise des Dax oder des MSCI World. Sie entwickeln sich also fast genauso, wie der Index, den sie abbilden. Anders als Einzelaktien bieten ETFs eine breite Streuung und sind günstiger als aktiv gemanagte Fonds.

Vorteile von ETFs für Rentner

ETFs bieten grundsätzlich mehrere Vorteile – nicht nur, aber eben auch für Rentner. Da Sie mit Ihnen auf einen Schlag in hunderte oder tausende Unternehmen verschiedener Branchen und Regionen investieren können, ist Ihr Anlagerisiko breit gestreut. Diversifikation nennt man das im Fachjargon.

ETFs können Sie zudem jederzeit handeln. Das heißt, Sie können stets auf das Geld in Ihrem Depot zugreifen, indem Sie ETF-Anteile verkaufen. Allerdings kann es aufgrund der schwankenden Kurse vorkommen, dass Sie ausgerechnet dann Geld benötigen, wenn die Kurse schlecht stehen – dann hätten Sie Verluste realisiert, sprich: Geld verloren.

Nachteile und Risiken

Denn ETFs sind nicht vor Schwankungen geschützt und können in Krisenzeiten erheblich an Wert verlieren. Sind Sie dann gezwungen, ETF-Anteile zu verkaufen, weil Sie das Geld fest für den Ruhestand eingeplant hatten, nehmen Sie den Wertverlust voll mit. Als jüngerer Anleger hat man hingegen eher die Möglichkeit, abzuwarten, bis die Krise vorüber ist.

Allerdings ist Rentner nicht gleich Rentner: Es macht durchaus einen Unterschied, ob Sie sich mit Anfang oder Mitte 60 für ETFs entscheiden oder ob Sie erst mit 85 Jahren mit dem Investieren loslegen. Im ersten Fall ist die Lebenserwartung noch hoch genug, um auf die empfohlenen 15 Jahre Haltezeit zu kommen, so sein Verlustrisiko zu minimieren und selbst noch von den Erträgen profitieren zu können. Mit 85 Jahren ist ein Investment in ETFs hingegen eher eine Investition in das Erbe der Kinder und Enkel.