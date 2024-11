Betrachtet man aber nur die Dividendenrendite, so lag diese bei einem ETF auf den FTSE All-World High Dividend Yield in den vergangenen vier Jahren zwischen 3,56 und 4,19 Prozent. Für die Gesamtrendite sollte aber auch die Performance des ETFs nach Kosten berücksichtigt werden.

Bekommen Anleger, die in einen Dax-ETF investieren, auch Dividenden, denn Allianz und Co. gehören ja zu den zuverlässigen Dividendenzahlern im Dax?

Das hat allerdings auch einen großen Nachteil: Es tritt häufig das Problem auf, dass Dividenden in die Performance einfließen. Dadurch kann sich allmählich ein sogenannter Tracking Error einschleichen, also eine Abweichung zwischen der Wertentwicklung des ETFs und der Performance des Dax. Je niedriger der Tracking Error, desto präziser folgt der ETF dem Dax.

Die Risiken unterscheiden sich zunächst einmal nicht von denen anderer Aktien- oder ETF-Investments. Volatile Marktphasen gab es in der Historie immer wieder und wird es auch in Zukunft geben. Jedoch können zwei einfache Faktoren dazu beitragen, das Risiko zu minimieren: Ein langfristiger Anlagehorizont sowie eine breite Diversifizierung. Auch bei der Auswahl eines Dividenden-ETFs gilt es, dies umzusetzen. Produkte, die in eine große Anzahl an Unternehmen investieren und die zudem sowohl über Industrie- als auch Schwellenländer gestreut sind, können das Risiko minimieren.