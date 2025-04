Kennen Sie das Gedankenspiel mit einer Geldmünze, das es in verschiedenen Varianten gibt? Eine Variante geht so: Man nimmt einen Cent und verdoppelt ihn jeden Tag. Aus einem Cent werden also am zweiten Tag zwei Cent, am dritten Tag vier Cent, am vierten Tag acht Cent und so weiter. Und das 30 Tage lang. Was glauben Sie, wie viele Cent es am Ende sind?