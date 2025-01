Exchange Traded Funds, kurz ETFs , ermöglichen Anlegern, günstig in einen Aktienindex zu investieren. Weil die Fonds an der Börse gehandelt werden, lassen sie sich einfach kaufen und wieder verkaufen.

Investieren in einen Aktienindex heißt am Beispiel Dax: Statt 40 Einzelaktien zu kaufen, erwirbt ein Anleger einen Anteil am Dax-ETF und nimmt so an der Wertentwicklung aller Dax-Aktien teil. ETFs gibt es auch für Indizes, die weltweite Aktien bündeln oder bestimmte Branchen abdecken.