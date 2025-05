Wenn in den Nachrichten von Fonds die Rede ist, geht es um viel Geld und oft um Hilfe vom Staat. Doch auch für Privatanleger sind Fonds interessant.

Fonds sind auch für Privatanleger eine attraktive Möglichkeit, um Geld zu investieren und Vermögen aufzubauen. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Fonds? Und welche Arten von Fonds gibt es eigentlich? t-online gibt Ihnen einen Überblick und erklärt die wichtigsten Grundlagen.

Was ist ein Fonds?

Ein Fonds ist im Grunde ein Geldkorb, in den Anleger, Unternehmen oder Staaten einzahlen. Dieses Kapital wird gesammelt und von einer Fondsgesellschaft verwaltet. Das Fondsvermögen wird dann in verschiedene Anlageklassen investiert, etwa Aktien, Anleihen oder Rohstoffe. Fonds ermöglichen Ihnen, auch mit kleineren Beträgen breit gestreut anzulegen – und so das Risiko zu minimieren.