Wer sein Vermögen langfristig aufbauen oder gegen Inflation schützen möchte, kommt an Aktien kaum vorbei. Aktienfonds sind dabei eine praktische Möglichkeit, um in den Aktienmarkt einzusteigen, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen. Denn Sie kaufen damit gleich ein ganzes Bündel an Wertpapieren und streuen Ihr Geld über verschiedene Firmen, Branchen und Länder hinweg. Worauf Sie beim Kauf achten sollten, erfahren Sie hier.