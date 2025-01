Investmentfonds gelten gerade unter Börsenneulingen als optimaler Einstieg in den Kapitalmarkt. Denn ein Fonds funktioniert wie ein Geldkorb: Sie und andere Anleger zahlen Geld dort hinein. Dieses Geld wird dann investiert – im Falle eines Aktienfonds etwa in viele verschiedene Unternehmensanteile.

Ein Fonds bietet deshalb einige wichtige Vorteile gegenüber dem Investment in Einzelaktien . Doch es gibt auch Nachteile und Alternativen. Wir zeigen Ihnen, was Sie beachten sollten.

Was sind die Vorteile eines Fonds?

Was sind die Nachteile eines Fonds?

Welche Alternativen zu einem Fonds habe ich?

Eine Alternative zu einem aktiven Fonds ist ein passiver Fonds , ein sogenannter Indexfonds, auch ETF genannt. Bei diesem bildet ein Computeralgorithmus einen Index, etwa einen Aktienindex wie den Dax, nach. Sie investieren also in alle Unternehmensanteile, deren Kursentwicklung der Aktienindex abbildet.

Statt in einen Fonds – egal ob aktiv oder passiv – können Sie auch in einzelne Aktien oder Anleihen investieren. Doch beachten Sie: Hier streuen Sie das Risiko nicht so breit. Es kann also schnell sein, dass Sie Ihr angelegtes Geld verlieren.