Gemeinsames Konto: So können Sie weiter auf Ihr Geld zugreifen

Oft genug wird der finanzielle Aspekt eines Trauerfalls zur Zerreißprobe für Hinterbliebene. Was geschieht mit dem gemeinsamen Konto, wenn einer stirbt?

Gemeinschaftskonto: Diese Möglichkeiten gibt es

Im Alltag sind Gemeinschaftskonten vergleichsweise schnell eröffnet. Aber: Wie so ein Konto im Todesfall eines der Kontoinhaber genutzt werden kann, hängt von der Art des Kontos ab. Banken bieten ein sogenanntes Und-Konto sowie ein Oder-Konto an.

Was passiert beim Tod eines der Kontoinhaber

Im Erbrecht sind Und-Konten grundsätzlich so aufgestellt, dass die Rechte aus dem Konto auf die Erben übergehen. Weitere Kontoinhaber dürfen nur mit deren Zustimmung über das Guthaben verfügen. Besonders kompliziert ist die Situation im Fall einer Erbengemeinschaft. Es ist erforderlich, dass alle Erben zustimmen, wer auf das Konto zugreifen darf. Um dies zu vereinfachen, kann die Erbengemeinschaft jedoch einen Vertreter bestimmen.

Wichtig: Die Verfügungsmöglichkeiten sagen nichts über die Höhe der Anteile am Guthaben auf dem Konto oder über die möglicherweise zu entrichtende Erbschaftssteuer aus. Letztere bemisst sich nach dem Verwandtschaftsgrad zwischen Erben und Erblasser.

Erbschaftssteuer – allgemeiner Freibetrag im Überblick

Häufig haben Eheleute ein Gemeinschaftskonto in Form eines Oder-Kontos. Das Einzahlen des Gehalts durch den einkommensstärkeren Partner auf dieses Konto kann bereits eine steuerpflichtige Schenkung darstellen. Juristisch gesehen handelt es sich dabei um eine hälftige Zuwendung an den Partner. Die Einzahlungen sind dann schenkungssteuerpflichtig. Schenkungssteuer fällt an, wenn der persönliche Freibetrag von 500.000 Euro, der Ehegemeinschaften alle zehn Jahre zusteht, überschritten wird.