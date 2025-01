Überführungen von Urnen können national und international stattfinden. Allerdings müssen Sie dabei einige Details beachten. Was wichtig ist.

Werden Verstorbene von einem Ort zum anderen transportiert, nennt sich das Überführung. Überführungen finden in Deutschland regelmäßig statt, unterliegen aber zahlreichen rechtlichen Regelungen. Besondere Genehmigungen sind nicht notwendig, allerdings müssen die Angehörigen dafür einiges mit dem Bestatter klären. Die Landesverordnungen regeln die Details. Wir erklären, worauf Sie bei einer Überführung achten müssen.

Wie läuft die Überführung einer Urne ab?

Wichtige Regelungen rund um die Überführung

Überführungen sollten zeitnah in die Wege geleitet werden. Sie können auf dem Land-, See- und Luftweg stattfinden. Werden Urnen postalisch transportiert, ist eine Kennzeichnung notwendig. Die Kosten für Urnen betragen in der Regel zwischen 35 und 95 Euro. Die Kosten für Sargüberführungen hingegen beginnen bei 100 Euro.