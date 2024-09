Eine Variante des gemeinsamen Testaments ist das sogenannte Berliner Testament . Damit setzen sich die Partner gegenseitig als Alleinerben für den ersten Erbfall ein, also für den Tod des zuerst sterbenden Partners. Kinder erben dann erst später. Vor allem bei einem Immobilienbesitz hat das Vorteile (mehr dazu hier ). Doch nicht alles lässt sich bereits zu Lebzeiten beider Partner voraussehen.

So kann sich etwa nach dem Tod eines Partners das Verhältnis zu den im Testament erwähnten Erben verschlechtern oder ein bisher nur mit dem Pflichtteil bedachtes Kind kümmert sich plötzlich doch wieder um den überlebenden Elternteil. In solchen Fällen möchte wohl so mancher seinen Nachlass nachträglich anders aufteilen. Aber ist das noch möglich, nachdem einer der Partner schon gestorben ist?