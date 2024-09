Haushaltsbuch-App im Test Finanzguru: Haushaltsbuch führen leicht gemacht t-online , Agnes Wolf 20.09.2024 - 12:57 Uhr Lesedauer: 5 Min. Finanzguru ist ein Haushaltsbuch in Form einer App und verspricht Finanzplanung zu vereinfachen. (Quelle: IMAGO/Rüdiger Wölk/imago) Kopiert News folgen

Wir haben die App "Finanzguru" ausprobiert, um herauszufinden, ob sich digitale Finanzplanung tatsächlich lohnt. Hier finden Sie unsere Einschätzung.

Moderne Haushaltsbuch-Apps bieten nicht nur eine bequeme und intuitive Benutzeroberfläche, sondern auch viele clevere Funktionen, die Ihnen das Leben leichter machen. Ob automatische Kategorisierung von Ausgaben, smarte Budgetplanung oder hilfreiche Erinnerungen an anstehende Zahlungen – mit den richtigen Tools haben Sie Ihre Finanzen stets im Griff.

Zu den besten Apps auf dem Markt gehört Finanzguru, die durch ihre einfache Handhabung und nützlichen Features heraussticht. Schauen wir uns einmal genauer an, was diese App – die bereits ihren Weg ins Fernsehen, in die Sendung "Die Höhle der Löwen" fand – alles kann.

Finanzguru: Die App auf einen Blick

Finanzguru ist eine der beliebtesten Haushaltsbuch-Apps in Deutschland und wurde von der in Frankfurt am Main ansässigen dwins GmbH entwickelt. Die 2018 erstmals veröffentlichte App wurde bereits über eine Million Mal heruntergeladen, was zeigt, wie viele Menschen auf die Unterstützung dieses digitalen Finanzhelfers setzen. Finanzguru ist in deutscher Sprache verfügbar und richtet sich an all jene, die den Überblick über ihre Finanzen behalten möchten, ohne sich in komplizierten Tabellen oder Apps zu verlieren.

Die App ist in einer kostenlosen Basisversion verfügbar, bietet jedoch auch eine Premium-Version für 3,99 Euro als Android oder iOS Version pro Monat an. Mit der Premium-Version erhalten Nutzer Zugang zu einem erweiterten Funktionsumfang, wie detaillierteren Auswertungen, einer werbefreien Nutzung und mehr individuellen Einstellungsmöglichkeiten.

Besonders praktisch: Finanzguru lässt sich mit fast allen deutschen Banken verknüpfen, wodurch Transaktionen automatisch in die App importiert und kategorisiert werden. Ein weiterer Pluspunkt für diejenigen, die stets den Überblick behalten möchten: Dank der Möglichkeit, die App auf mehreren Geräten zu nutzen, können Sie Ihre Finanzen auch unterwegs immer im Auge behalten.

Was kostet Finanzguru?

Finanzguru ist grundsätzlich kostenlos verfügbar, so dass Sie die wichtigsten Funktionen auch ohne Bezahlung nutzen können. Die Premium-Version, die 2,99 Euro pro Monat kostet, bietet allerdings noch mehr Features, keine Werbung sowie zudem detailliertere Analysen.

Schön finden wir auch, dass die Premium-Version Sie auf kommende Buchungen aufmerksam macht, so dass Sie vorab sehen, ob sie sich einen Kauf auch wirklich leisten können. Ob sich das für Sie lohnt? Wenn Sie einen umfassenden Überblick und mehr Kontrolle über Ihre Finanzen wünschen, ist die Investition wahrscheinlich gut angelegt – und kostet weniger als ein Coffee-to-go im Monat. Sie können die Premium-Version kostenlos für sieben Tage testen, danach rutschen Sie automatisch in ein Abo, welches Sie monatlich kündigen können. Doch die wichtigsten Funktionen sind auch in der Basis-Version enthalten, so dass diese für die meisten sicher auch ausreichen sollte.

Die App gibt darüber hinaus Tipps – beispielsweise darüber, welche Versicherungen Sie abschließen sollten, wie viel Geld Sie als Rücklage behalten sollten und vieles mehr. All diese Hinweise können auch ausgeblendet werden, wenn Sie diese nicht wünschen.

Was kann Finanzguru?

Finanzguru besticht nicht mit vielen Sonderfunktionen. Allerdings tut sie all das, was eine Haushaltsbuch-App können sollte. Und das Beste: Alle drei folgenden Anwendungen, die wir besonders nützlich finden, erhalten Sie bereits in der kostenlosen Gratisversion.

Automatische Kategorisierung von Ausgaben:

Mühsames Einsortieren Ihrer Ausgaben gehört der Vergangenheit an – Finanzguru erledigt das für Sie automatisch. Die App erkennt verschiedene Ausgabenkategorien wie Lebensmittel, Miete oder Freizeit und sortiert Ihre Transaktionen entsprechend ein. So haben Sie immer im Blick, wohin Ihr Geld fließt, ohne jede Buchung manuell zuzuordnen.

Vertragsverwaltung und Vertragswecker: