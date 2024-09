Wer denkt schon gerne an die endlose Liste von Ausgaben und Einnahmen, die man penibel pflegen muss, wenn man sein Budget im Blick behalten will? Für viele dürfte das nach einer trockenen Pflichtübung klingen. Doch bekanntlich macht auch Kleinvieh Mist: Die alltäglichen Ausgaben wie der beliebte Kaffee to go läppern sich. Falls es Ihnen widerstrebt, ein Haushaltsbuch zu führen, können bestimmte Apps helfen. Das Smartphone immer in der Tasche, können Sie Ihre Ausgaben unmittelbar und bequem dokumentieren.