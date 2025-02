Aktualisiert am 05.02.2025 - 14:08 Uhr

Flugzeuge am Hamburger Airport: Bei außergewöhnlichen Umständen wie einer Flughafenschließung müssen Airlines nicht zahlen. (Quelle: Hanno Bode/imago-images-bilder)

Nicht immer läuft es glatt an Flughäfen. Wem lange Wartezeiten und Flugausfälle drohen, sollte seine Rechte kennen. Das sind die wichtigsten Fakten aus der EU-Fluggastrechteverordnung.

Entschädigungssumme

Bei kurzfristigen Annullierungen und Verspätungen von mehr als drei Stunden steht Flugreisenden oft eine Ausgleichszahlung zu. Die Höhe richtet sich nach der Flugdistanz. Eine deutliche Verschiebung des Fluges – etwa vom Morgen in den Abend – ist rechtlich ebenfalls als Annullierung zu bewerten.

Bedingungen und Ausschlusskriterien

Die Entschädigung nach EU-Recht steht Kunden aber nur zu, wenn die Fluggesellschaft für die Annullierung oder Verspätung verantwortlich ist. Eine Airline muss nicht zahlen, wenn die Probleme auf sogenannte außergewöhnliche Umstände zurückgehen, die sie nicht beeinflussen kann. Was darunter genau zu verstehen ist, regelt die Fluggastrechte-Verordnung allerdings nicht.

Vor Gericht gingen zum Beispiel folgende Ereignisse als außergewöhnlicher Umstand durch: Ausfall der IT-Systeme am Flughafen , Terroranschläge, Schließung des Flughafens, politische Instabilität und Sicherheitsrisiken. Oft gelten auch Sturm und Gewitter als außergewöhnlicher Umstand – nicht aber technische Probleme des Fliegers oder ein Streik des Flugpersonals.

Erstattung oder alternative Beförderung

Geltungsbereich

Die EU-Fluggastrechte gelten für alle Flüge, die in der Europäischen Union starten. Und sie greifen für alle Flüge, die in der EU landen – hier jedoch mit einer Bedingung: Die Airline muss ihren Sitz in der EU haben.