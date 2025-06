So viel mehr zahlen Sie beim Fernseherkauf im Onlineshop

Aktualisiert am 04.06.2025 - 11:29 Uhr

Aktualisiert am 04.06.2025 - 11:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein großer TV-Bildschirm mit 8K-Auflösung bietet eine optimale Bildqualität beim Streaming. Verbraucher sollten allerdings darauf achten, nicht in die Kostenfalle des Ratenkaufs zu tappen.

Viele Menschen möchten Filme, Serien oder Live-Events nicht nur auf kleinen Bildschirmen, sondern in bester Bild- und Tonqualität bequem zu Hause auf dem Sofa genießen. Ein neuer, hochauflösender Fernseher kann das bieten – und die Geräte sind in zahlreichen Onlineshops auch kurzfristig in großer Auswahl erhältlich, von günstigen Einsteigermodellen bis hin zu hochwertigen High-End-Geräten.