Die Preise, die Verbraucher für die beliebtesten Neuwagen in Deutschland zahlen, haben in den vergangenen Monaten deutlich angezogen. Vor allem Verbrenner sind teurer geworden.

Preisabstand zwischen Stromer und Verbrenner schrumpft

Veränderungen in den Rabatten sind dabei nicht entscheidend für die Verteuerung der Verbrenner. Das von Dudenhöffer erhobene Rabattniveau für sie ist seit April nur um 0,7 Prozentpunkte gesunken. Bei reinen Elektroautos ist das Rabattniveau um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Dem Experten zufolge ist insbesondere ein Anstieg der Listenpreise - vor allem bei den Verbrennern - für die aktuelle Entwicklung der Transaktionspreise verantwortlich.

"Es scheint sich eine Strategie durchzusetzen, durch höhere Preissteigerungen bei den Verbrennern langsam den Preisunterschied zu verringern", schreibt er in seiner Studie. "Also keine höheren Rabatte auf Elektroautos, sondern höhere Listenpreise für Verbrenner." Ob sich das im Markt durchsetzen lasse, werde sich in den kommenden Monaten zeigen.