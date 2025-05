Forscher rechnen mit steigender Arbeitslosigkeit in Deutschland

Aktualisiert am 13.05.2025 - 11:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Arbeiten auf einer Baustelle (Symbolbild): Das Forschungsinstitut IW rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpft. (Quelle: Soeren Stache/dpa/dpa-bilder)

Das Institut der deutschen Wirtschaft blickt pessimistisch in die Zukunft. Die Experten nennen Zahlen dafür, wie sich Donald Trumps Wirtschaftspolitik auswirken könnte.

Die deutsche Wirtschaft schrumpft in diesem Jahr laut einer IW-Konjunkturprognose um 0,2 Prozent und lässt die Zahl der Arbeitslosen wieder auf drei Millionen steigen. Deutschland leide ganz besonders unter den Folgen des von der US-Regierung ausgerufenen Zollkonflikts, begründete das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln seine Einschätzung.

Eine Rolle spielten auch weltweite Unsicherheiten sowie anhaltend niedrige Investitionen. Hinzu komme, dass die Standortkosten in Deutschland hoch seien. Bei größeren Anschaffungen bleiben außerdem viele Deutsche vorsichtig. "Das Land bleibt in der Rezession", stellte das IW fest. Bereits 2024 war das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent gesunken.

Prognose: Arbeitslosenzahl wieder auf Stand von 2010

Laut IW ist die Entwicklung inzwischen auch auf dem Arbeitsmarkt angekommen. So schrumpfe die Zahl der Erwerbstätigen seit Mitte 2024. "Im Sommer dürfte es bundesweit wieder drei Millionen Arbeitslose geben – das gab es zuletzt 2010."

Das größte Risiko für die Weltwirtschaft in diesem Jahr besteht nach Einschätzung des IW in der US-Handelspolitik. Ohne die US-Zollpolitik würde die globale Wirtschaftskraft 2025 um bis zu 0,8 Prozent höher ausfallen, so die Konjunkturforscher.