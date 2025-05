Teure Bewertung trotz schwacher Zahlen

Trotz dieser Entwicklung ist die Tesla-Aktie an der Börse teuer. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 120. Das bedeutet: Anleger zahlen einen hohen Preis für ein Unternehmen, das derzeit kaum noch wächst und mit sinkenden Gewinnen zu kämpfen hat. Zwar liege das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit 8,3 unter dem langjährigen Schnitt von 12,7 – doch das allein mache die Aktie nicht günstig, so Krieg. Denn die Wachstumsaussichten haben sich deutlich eingetrübt.

Elon Musk als Risiko

Hinzu kommt ein weiteres Problem, das sich mit der Zollentspannungspolitik von Donald Trump nicht einfach in Luft auslöst: Elon Musk . Der Tesla-Chef polarisierte mit seinem politischen Engagement an der Seite von Donald Trump, auch wenn er nun ankündigte, sich aus der aktiven Politik zurückzuziehen.

In Europa und den USA löste das Proteste und Vandalismus gegen Tesla-Filialen und Fahrzeuge aus. Viele Kunden meiden die Marke. Laut einer aktuellen Umfrage der Marktforscher Uranos und Dynata wenden sich viele ehemalige Tesla-Käufer in Deutschland von der Marke ab.

Besonders betroffen sind die einst wichtigsten Zielgruppen des Herstellers – darunter urbane Trendsetter, junge Aufsteiger und umweltbewusste Idealisten, die häufig die Grünen oder die FDP wählen. Genau diese "urbanen Performer" galten lange als Teslas Wachstumsmotor. Doch laut den Marktforschern meiden inzwischen fast zwei Drittel der potenziellen E-Auto-Käufer in Deutschland die Marke – viele von ihnen nennen Musk persönlich als Grund.

Bisher zeigen sich die Folgen nur in den Absatzzahlen. Doch es könnte noch schlimmer kommen.

Viel versprochen, wenig geliefert

Tesla hat in den vergangenen Jahren viel versprochen – und wenig gehalten. Robotaxis, autonome Fahrzeuge, Lkw-Revolution, günstige Modelle: All das wurde mehrfach angekündigt und immer wieder verschoben. Auch der Cybertruck enttäuschte viele US-Autofahrer und entwickelt sich immer mehr zum Problemfall.

Was einst als revolutionärer Wurf angekündigt wurde, entpuppt sich laut arenaev.com zunehmend als Ladenhüter. In den USA türmt sich der Lagerbestand bereits auf über 10.000 Fahrzeuge – das entspricht etwa zwei Quartalen Absatz. Mit einem Durchschnittspreis von rund 78.000 US-Dollar stehen so Fahrzeuge im Wert von fast 800 Millionen US-Dollar unverkauft auf Halde.