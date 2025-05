Die Studie kommt zu dem Ergebnis: Die erheblichen Preissteigerungen lassen sich nicht durch normale Kostenfaktoren erklären. Studienautor Felix Berschin äußerte in der Bild: "Natürlich sind die Preise infolge von Corona und Ukraine-Krieg gestiegen – allerdings nur um etwa 60 bis 70 Prozent. Das erklärt nicht die um ein Vielfaches höheren Staatszuschüsse bei etwa gleichbleibender Bauleistung." Seine These: Die Preise seien gestiegen, weil zu viel Geld vorhanden war, das sich abrufen ließ.

"Bahn- und Bahnbranche träumen von 20 bis 25 Milliarden Euro pro Jahr. Ich fürchte, das würde zu noch weiteren Preisexplosionen führen. 8 bis 10 Milliarden Euro fürs Bestandsnetz – und das abgesichert auf viele Jahre – wäre vielleicht am Ende mehr", so der Experte. Jörg Krämer, Chef-Ökonom der Commerzbank, sagte: "Die Mehrausgaben für die Infrastruktur dürften zu einem beträchtlichen Teil in höheren Baupreisen verpuffen."