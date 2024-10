Aktualisiert am 25.10.2024 - 13:58 Uhr

In diesen Fällen müssen Rentner keinen Rundfunkbeitrag zahlen

Die ehemals von der Gebühreneinzugszentrale (GEZ) erhobene Rundfunkgebühr gibt es in dieser Form seit 2013 nicht mehr. Stattdessen muss nun jeder Haushalt, unabhängig von der Anzahl an Rundfunkgeräten, den monatlichen Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro bezahlen – an den "ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice".