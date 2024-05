Manchmal läuft im Leben nicht alles rund. Zum Beispiel, wenn Sie einen neuen Job suchen, aber keine passende Stellen finden. In Deutschland gibt es staatliche Hilfen, die Menschen in solchen Situationen unterstützen.

Wie kann ich Bürgergeld beantragen?

Bei dem Antrag auf die Grundsicherung müssen Sie etwa Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihr Geburtsdatum oder Ihre Haushaltsgröße angeben. Für das Bürgergeld spielt nämlich die sogenannte Bedarfsgemeinschaft eine zentrale Rolle – also etwa, wenn Sie Kinder haben oder einen Ehepartner, der Geld verdient. Das Jobcenter bezieht Ihre Bedarfsgemeinschaft in seine Berechnungen für die Bürgergeld-Zahlungen ein.

Beachten Sie: Wenn Sie Unterlagen nachreichen müssen, gibt das Jobcenter eine Frist an. Diese sollten Sie einhalten.

Bescheid über Bürgergeld

Wenn Sie Ihren Antrag auf Bürgergeld gestellt haben, erhalten Sie von Ihrem Jobcenter einen Bescheid . In diesem teilt Ihnen die Behörde mit, ob Ihr Antrag bewilligt oder abgelehnt worden ist. Auch wenn Sie zu viel oder zu wenig Leistungen erhalten haben, steht das in dem Bescheid.

Gut zu wissen: Prüfen Sie den Bescheid gut. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an das zuständige Jobcenter.

Ist Ihr Bescheid positiv, erhalten Sie die Grundsicherung rückwirkend ab dem Zeitpunkt, an dem Sie den Antrag gestellt haben. Damit Sie schnellstmöglich einen neuen Job finden, gilt für das erste Jahr des Bürgergeldbezuges eine sogenannte Karenzzeit. In diesem Zeitraum werden die Kosten für Unterkunft und tatsächlicher Höhe, die Heizkosten in angemessener Höhe anerkannt und übernommen.