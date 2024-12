Ein Stromausfall kann eine Stadt lahmlegen. Wie viel Bargeld Sie für den Notfall benötigen und wie Sie es am besten aufbewahren, erfahren Sie hier.

In der Regel sind Stromausfälle nach wenigen Stunden behoben. Wurden aber zum Beispiel Stromleitungen durch ein Unwetter beschädigt, könne es auch ein paar Tage dauern, bis der Schaden repariert sei, teilt etwa das Land Niedersachsen auf seiner Website mit. Einen sogenannten Blackout, einen großflächigen Stromausfall, hat es in Deutschland bisher aber nicht gegeben. Erfahren Sie hier, wie Sie sich bei einem Stromausfall verhalten sollten.

Zu einem Blackout könnte es aufgrund schlechter Wetterbedingungen wie Stürmen, Gewitter oder heftigem Schneefall kommen, wenn Hochspannungsleitungen beschädigt oder zerstört werden. Auch ein punktuell hoher Stromverbrauch kann zu einem Stromausfall führen. Nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mussten im Jahr 2020 Haushalte in Deutschland im Durchschnitt 10,73 Minuten ohne Strom auskommen. Laut Angaben der Netzbetreiber kam es im Winter 2022/23 zu keinen längeren und krisenhaften Stromausfällen in Deutschland.

Die Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls ist zwar sehr gering ( mehr dazu in diesem Artikel hier ), kann aber nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden. Es ist sinnvoll, für diesen Notfall vorbereitet zu sein und Bargeld im Haus zu haben. Doch wie viel sollte es sein?

So viel Bargeld sollten Sie für Notfälle parat haben

Weder das Horten von großen Mengen an Geld noch das Verstecken ist eine sinnvolle Strategie. Grundsätzlich ist es nicht verboten, Bargeld auch in größeren Mengen zu Hause aufzubewahren. Auch Summen über 10.000 Euro dürfen Sie entgegen anderslautender Aussagen in den sozialen Medien im Haus haben.