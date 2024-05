Sorgenfrei in den Urlaub

Wer einen teuren Urlaub absichern will, kann eine Reiserücktrittsversicherung abschließen. Doch welche? Eine neue Untersuchung gibt Aufschluss.

Wann eine Reiserücktrittsversicherung zahlt

Für wen sich die Versicherung sinnvoll ist

Allerdings lohnt sich eine Reiserücktrittsversicherung nicht für alle Fälle. Entscheidend sind Art der Reise, Höhe des Reisepreises und mögliche Stornierungskosten. "Gerade bei teuren Pauschalreisen wie einer Karibikkreuzfahrt kann sich eine Reiserücktrittsversicherung lohnen", so Neubert. Sie empfiehlt die Versicherung insbesondere für Familien mit Kindern und Senioren, da diese eine höhere Storno-Wahrscheinlichkeit haben.

Interessierte sollten auf jeden Fall vor dem Abschluss der Versicherung das Kleingedruckte lesen und sich so darüber informieren, was ihre Versicherung abdeckt und was nicht.