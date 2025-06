Wer an den nächsten Urlaub denkt, stellt sich womöglich entspannte Nachmittage am Strand vor, anregende Museumsbesuche oder ein gutes Glas Wein in geselliger Runde – aber eher keinen Aufenthalt in der Notaufnahme, gebrochene Knöchel oder offene Wunden, die genäht werden müssen.