Informieren Sie sich am besten vorab, welche Vertragsärzte und Vertragskrankenhäuser es am Urlaubsort für Sie gibt. Bei der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA) finden Sie Informationen zu allen EU-Ländern und anderen Staaten, mit denen Abkommen über die Behandlung von gesetzlich Krankenversicherten bestehen.

Rücktransport geht besonders ins Geld

Auslandskrankenversicherung ist nicht teuer

Gut zu wissen: Wer privat krankenversichert ist, hat in der Regel einen besseren Schutz, insbesondere in der EU sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen. Trotzdem gibt es von Tarif zu Tarif Unterschiede. Prüfen Sie also am besten vor Abreise, welche Kosten Ihre private Krankenversicherung abdeckt. Der Rücktransport ist beispielsweise oft nicht versichert.