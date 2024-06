In Deutschland kann man sich entweder privat oder gesetzlich krankenversichern. Wem die Wahl hat, fragt sich mitunter, was sich mehr lohnt. Ein Überblick.

Zugangsvoraussetzungen

Anbieter einer privaten Krankenversicherung können Antragsteller zudem aufgrund von Vorerkrankungen oder Alter ablehnen. Das gilt allerdings nicht in den Basis- und Standardtarifen, also jenen Tarifen mit stark eingeschränkten Leistungen. Dort müssen private Krankenversicherungen zumindest all jene aufnehmen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig sind oder schon einmal privat versichert waren.