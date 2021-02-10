Das sollten Sie über Ihre Krankenversicherung wissen

Was sind die Vor- und Nachteile der privaten Versicherung?

Der zentrale Vorteil der privaten Krankenversicherung: Sie können sich genau die Leistungen aussuchen, auf die Sie wert legen und Zusätze wie Chefarztbehandlung mitversichern. Allerdings ist das mit privaten Zusatzversicherungen auch möglich. Privat Versicherte bekommen zudem meist schneller einen Termin bei ihrem Wunscharzt – manche Ärzte arbeiten sogar ausschließlich mit Privatpatienten.

Auf der anderen Seite muss jedes einzelne Familienmitglied einzeln versichert werden. Ein Nachteil, der bei mehreren Kindern ganz schön ins Geld gehen kann. Auch für ältere Versicherte wird die private Krankenversicherung teils unerfreulich teuer – obwohl bei den Versicherern Rücklagen fürs Alter gebildet werden.

Wann kann ich die Krankenversicherung wechseln?

Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse können alle 18 Monate die Krankenversicherung wechseln. Ein Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung und umgekehrt ist allerdings nur möglich, wenn sich etwas an dem Versichertenstatus geändert hat. Also wenn Arbeitslosigkeit eintritt, das Einkommen sinkt oder steigt oder ein bislang Angestellter sich selbständig macht.

Andere Krankenkasse: So klappt der Wechsel

Auch wer kein Geld verdient, braucht eine Krankenversicherung. Je nach Lebenssituation kommt eine Familienversicherung in Frage oder Arbeitsagentur, Jobcenter oder Sozialamt übernehmen die Beiträge für die Krankenversicherung.

Empfänger von Arbeitslosengeld I sind mit Beginn der Arbeitslosigkeit pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung, können sich aber auf Wunsch von dieser Versicherungspflicht befreien lassen. Damit bleiben sie dann privat versichert.

Ein Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung ist nur möglich, wenn die versicherte Person jünger als 55 Jahre alt ist.

Bei Arbeitslosengeld II sieht es anders aus. Privat Versicherte können nicht in die gesetzliche Versicherung wechseln, während sie ALG II beziehen.

Krankenkasse im Alter: Diese Kosten kommen auf Sie zu

Bezahlt werden sowohl die gesetzliche als auch die private Krankenversicherung von Arbeitsagentur oder Jobcenter. Privat Versicherte müssen aber gegebenenfalls in einen Basistarif wechseln, der den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht.

Welche Versicherung lohnt sich in welchem Alter?

Viele Senioren würden zum Renteneintritt wieder gerne in die gesetzliche Krankenkasse zurückkehren, einfach weil die Rente in der Regel sehr viel niedriger als das Gehalt ausfällt. Ob das für Sie möglich ist, hängt vor allem davon ab, wie sie zur zweiten Lebenshälfte überwiegend versichert waren.

Ein besonderer Fall tritt außerdem ein, ehe Sie in Elternzeit gehen. Dann empfiehlt es sich, den Versichertenstatus zu klären.

Denn wer in der gesetzlichen Krankenkasse pflichtversichert ist, muss während der Elternzeit keine Beiträge bezahlen. Anders sieht es mit freiwillig gesetzlich Versicherten und privat Versicherten aus. Diese müssen weiterhin Beiträge zahlen.