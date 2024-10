Im vergangenen Jahr bestanden in Deutschland rund 81 Millionen Lebensversicherungsverträge. Statistisch gesehen kam damit auf fast jeden Deutschen eine Lebensversicherung. Dabei ist die Auswahl an alternativen Sparplänen riesig und die Rendite an den Kapitalmärkten lukrativer. Warum halten die Deutschen dennoch an ihren Lebensversicherungen fest? Sind sie vielleicht doch besser als ihr Ruf?