Mit einem Sparplan in einen börsengehandelten Indexfonds (ETF) lässt sich regelmäßig Geld zurücklegen und Vermögen aufbauen. Sie können etwa jeden Monat 50 oder 100 Euro investieren. Broker wie Trade Republic oder Scalable Capital bieten solche Sparpläne kostenlos an. Sie müssen dafür ein Depot eröffnen.

Was am Ende bei einem ETF-Sparplan herauskommt, lässt sich nicht so einfach beantworten. Denn das besondere am Sparplan ist, dass der ETF im Wert schwanken kann, Sie also zu unterschiedlichen Kursen kaufen. Schauen wir uns ein Beispiel an.