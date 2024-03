Alternativ gibt es Risikolebensversicherungen mit sogenannter annuitätisch oder linear fallender Versicherungssumme. Bei der linearen Variante sinkt die Todesfallsumme jedes Jahr um den gleichen Betrag, bei der anderen ist die Summe auf einen Kredit abgestimmt – und fällt in dem Maße, wie die Restschuld des Kredits weniger wird. Diese Varianten sind meist etwas günstiger als die klassische Variante, werden aber auch seltener angeboten.

Was muss ich sonst noch beachten?

Bevor Sie eine Risikolebensversicherung abschließen können, wägt die Versicherung erst einmal Ihr Risiko ab – und stellt Ihnen viele Fragen, in erster Linie nach dem Gesundheitszustand.

Geben Sie bei den Gesundheitsfragen zum Beispiel an, Raucher zu sein, wird es meist teurer. In welchem Maß die verschiedene Faktoren Einfluss auf den Preis der Risikolebensversicherung haben, hängt aber vom Anbieter ab. Vergleichen Sie daher am besten mehrere Policen.