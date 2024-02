Gut zu wissen: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen untersucht jedes Jahr die Versicherungszahlen in Deutschland. Im Jahr 2019 übernahmen die Versicherungen in 5.000 Fällen die Kredite. Wie oft Versicherte die Übernahme beantragt hatten, geht aus den Daten nicht hervor. Insgesamt hatten in dem Jahr knapp eine Million Menschen eine aktive Police.