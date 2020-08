Im öffentlichen Bereich

Helgoland beschließt sofortige Maskenpflicht

05.08.2020, 14:06 Uhr | dpa

Auf Helgoland müssen Personen im öffentlichen Bereich ab sofort eine Maske tragen – auch wenn es dort bisher keine registrierte Corona-Infektion gibt. Die zuständige Verwaltung nennt die Gründe.

Gäste und Bewohner der Hochseeinsel Helgoland müssen seit Mittwochvormittag an bestimmten Orten einen Mund-Nase-Schutz tragen. Diese Pflicht gilt von 11 bis 16.30 Uhr in den öffentlich zugänglichen Bereichen auf den Wegen von den Schiffen bis zum Ortsinneren, in der Hafenstraße sowie in den Straßen Am Südstrand, Nordseeplatz und Lung Wai. Betroffen sind dort auch die Gaststätten.

Maskenpflicht vorerst befristet

Die für Helgoland zuständige Verwaltung des Kreises Pinneberg hat die Maskenpflicht mit der "dynamischen Entwicklung" der Sars-CoV-2-Infektionen begründet. Laut Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme mit dem Ziel, die Wirtschaft der Insel zu schützen. Auf Helgoland selbst gab es nach Angaben des Kreises bisher keine Corona-Infektion. Die Maskenpflicht dort gilt zunächst bis einschließlich 17. August.