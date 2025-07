Hintergrund der Diskussion war ein Instagram-Post von Nietzard, auf dem sie mit einer Kappe mit dem Slogan "Eat the rich" und einem Sweatshirt mit den Buchstaben "ACAB" abgebildet war. Der Slogan "Eat the rich" wird in linken, antikapitalistischen Kreisen verwendet und kritisiert soziale Ungleichheit und die Macht der Reichen. "ACAB" steht für "All Cops Are Bastards", zu Deutsch: "Alle Polizisten sind Mistkerle", und wird ebenfalls vor allem in linken bis linksextremen Kreisen benutzt.