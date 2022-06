Venedigs Kan├Ąle trocknen aus, Sandst├╝rme nehmen Menschen die Luft zum Atmen, in Touristengebieten tauchen blutrote Seen auf: Ist das noch Wetter oder schon Klima? Welche Ph├Ąnomene stecken dahinter? M├╝ssen wir uns jedes Mal Sorgen machen ÔÇô und was kann der Mensch tun? t-online-Kolumnistin Michaela Koschak nimmt aktuelle Nachrichten und Bilder sowie generelle Ph├Ąnomene zum Anlass, um zu erkl├Ąren, was hinter ihnen steckt ÔÇô in "Koschaks Klima-Kosmos".