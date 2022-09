Festnahme vor Tory-Wahl für Liz Truss: Mann demonstriert für Tierrechte

Aktualisiert am 05.09.2022 - 14:52 Uhr

Aktualisiert am 05.09.2022 - 14:52 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Mann soll vor dem Konferenzzentrum für Tierrechte demonstriert haben, in dem Liz Truss als Nachfolgerin von Boris Johnson verkündet wurde. Die Polizei nahm ihn fest.

Kurz vor Verkündung der Nachfolge von Großbritanniens Premierminister Boris Johnson ist ein Mann vor dem Konferenzzentrum festgenommen worden, in dem das Ergebnis der parteiinternen Wahl verkündet werden soll.

Wie die Nachrichtenagentur PA am Montag meldete, wurde ein Mann in Handschellen vor dem Queen-Elizabeth-II-Centre in London abgeführt. Er soll demnach für Tierrechte demonstriert haben. Der konkrete Anlass für die Festnahme war zunächst nicht bekannt.