Aktualisiert am 17.05.2024 - 14:52 Uhr

Aktualisiert am 17.05.2024 - 14:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

"Voice of Europe"

Auf der Plattform waren unter anderem auch AfD-Politiker zu Gast. Jetzt wird "Voice Of Europe" in der gesamten EU gesperrt.

Die EU-Staaten haben Sanktionen gegen die prorussische Plattform "Voice of Europe" und drei russische Medien beschlossen. Damit werden sie in der gesamten EU gesperrt, wie die Länder am Freitag mitteilten.