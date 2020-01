Aktuelle Leserdebatte

Wir suchen Ihre Argumente zum Brexit

Heute ist Großbritanniens letzter Tag als Teil der EU. Ist der Austritt der Briten vorrangig ein herber Verlust oder inzwischen längst überfällig? Diskutieren Sie über den Brexit.

Stay or Leave? Das hatten sich die Briten gefragt und sich dann im Referendum für Leave entschieden. Sie hatten beschlossen, die EU zu verlassen. Immer wieder wurde der Brexit dann verschoben. Doch heute ist es so weit. Für die Briten gilt es bis Ende des Jahres noch die endgültigen Regelungen mit der EU zu vereinbaren. Doch ausgetreten sind sie ab morgen offiziell.

Diskutieren Sie in der Debatte des Tages über den Brexit! Ist der Brexit für Sie vorrangig einen herber Verlust für Europa oder sagen Sie sich: Endlich, jetzt war es auch an der Zeit. Sehen Sie eher die Vorteile für Entscheidungen und Prozesse in der EU, jetzt, da der Brexit tatsächlich vollzogen wird? Schreiben Sie uns ihre Meinung im Kommentarbereich und begründen Sie diese durch Argumente.

Hinweis: Wir bitten um konstruktive Beiträge. Schlagabtausch untereinander ist hier explizit nicht gewünscht. Wir behalten uns vor, themenfremde Beiträge oder solche, die keine Argumente enthalten oder gegen unsere Netiquette verstoßen, nicht zu veröffentlichen.