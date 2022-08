Proteste: Nepal versinkt im Müll

Anwohner einer Mülldeponie im südostasiatischen Nepal protestieren für ihre Umsiedlung in ein besseres Gebiet. In den Straßen der Hauptstadt häuft sich nun der Müll.

So würden derzeit geschätzte elf Tonnen Müll von rund vier Millionen Menschen in den Straßen des Kathmandu-Tals liegenbleiben, die nicht abgeholt werden könnten, sagte ein Behördenmitarbeiter am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sie bemühten sich um eine Lösung. Am Montag hätten sie beispielsweise mehrere Hundert Sicherheitskräfte als Begleitschutz für die Müllautos geschickt.