Was Trump neben der Notwendigkeit, Russland zurückzudrängen, überzeugt haben dürfte, ist allerdings abermals ein "Deal" nach seinem Geschmack. Denn die Kosten für die Patriot-Abwehrraketen sollen zu 100 Prozent von den Ländern der Europäischen Union übernommen werden. Das sagte der amerikanische Präsident am Sonntag vor Reportern. "Das wird für uns ein großes Geschäft", so Trump. Dieses Vorgehen sei angesichts eines "kleinen Putin-Problems" aber auch notwendig. Der russische Präsident würde trotz netter Worte nachts einfach Städte bombardieren, was nicht in Ordnung sei.

Wie umfassend und nachhaltig Trumps Ukraine-Wende wirklich ausfällt – das soll an diesem Montag in Washington zumindest klarer werden. Im Terminplan des US-Präsidenten steht ein besonderer Gast, den er nach eigenem Bekunden außerordentlich schätzt. Am Morgen empfängt Trump den Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. Das Verhältnis der beiden gilt schon lange als sehr gut.

Inzwischen dürfte es noch besser sein: Denn der Niederländer konnte beim vergangenen Nato-Gipfel in Den Haag verkünden, dass die Mitgliedsstaaten des Verteidigungsbündnisses die Militär- und Infrastrukturausgaben auf 5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts erhöhen werden. Es ist ein Erfolg, den Trump als den seinen verbucht. Die finanziellen Zugeständnisse der Europäer scheinen beim US-Präsidenten zu verfangen. Die Abkauf-Vereinbarung der Patriot-Systeme für die Ukraine gilt in Washington als erster Beleg dafür, dass es sich dabei eben nicht nur um Worte handelt. Für Trumps neue Show gegen Putin zahlen vor allem die Europäer.

Bündnispflege durch Boris Pistorius

Als ein wichtiger Garant der militärischen Mehrausgaben der Europäer gilt insbesondere Deutschland. Die gemeinsame Ukraine-Unterstützung dürfte deshalb an diesem Montag auch Thema zwischen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und seinem amerikanischen Amtskollegen Pete Hegseth sein. Der SPD-Minister ist wie Mark Rutte derzeit in Washington und trifft Hegseth am Nachmittag im Pentagon. Es ist das erste offizielle Zweiertreffen der beiden Verteidigungsminister.

Auch wenn Hegseth und Pistorius parteipolitische Welten trennen, dürfte der Besuch harmonisch verlaufen. Denn in Washington weiß man: Der deutsche Verteidigungsminister gilt als einer der wichtigsten Impulsgeber für die militärischen Mehrausgaben der Bundesrepublik. Europa sei ein "neues Beispiel" für die deutlich höheren Verteidigungsausgaben, hatte Hegseth erst neulich bei einer Rede gesagt. Und dabei "sogar Deutschland" betont.