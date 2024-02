Radikale Siedler dringen in Gazastreifen ein

Radikale Siedler demonstrierten am Grenzübergang nach Gaza und durchbrachen ihn schließlich. Die israelische Armee konnte die Aktivisten stoppen.

Bei einem Protest am Erez-Grenzübergang zum Gazastreifen haben israelische Demonstranten gewaltsam einen Militärkontrollpunkt durchbrochen und sind in das Gebiet des abgeriegelten Küstengebiets eingedrungen. An dem Übergang nördlich des Gazastreifens hätten sich zuvor etwa 100 Demonstranten versammelt, bestätigte Israels Militär auf Anfrage. Zuvor berichteten mehrere israelische Medien über den Vorfall.