Die Entwicklung einer russischen Weltraumwaffe könnte bereits weiter fortgeschritten sein, als bisher angenommen. So soll es bereits ein geheimes Testfeld im Weltall geben. Das Portal "The Warzone" berichtet von den Bedenken einer hochrangigen US-Regierungsbeamtin.

Waffe soll andere Satelliten angreifen

Mallory Stewart, stellvertretende Staatssekretärin für Rüstungskontrolle, hat nach "The Warzone"-Angaben bei einer Veranstaltung des Think-Tanks "Center for Strategic and International Studies" diese Sorgen weiter ausgeführt. "Die Vereinigten Staaten sind äußerst besorgt darüber, dass Russland auf der Grundlage von Informationen, die wir für glaubwürdig halten, die Nutzung von Atomwaffen in seine Gegenraumfahrtprogramme in Betracht zieht“, sagte sie.