Wie Militärsprecher Daniel Hagari auf X bestätigte, sei außerdem bei dem Einsatz die Leiche des 33-jährigen Oren Goldin aus Kibbuz Nir Izchak nach Israel gebracht worden. Auch er sei am 7. Oktober ermordet und seine Leiche in den Küstenstreifen verschleppt worden. Weiterhin sei die Leiche von Tomer Achimas, einem israelischen Soldaten, zurückgeführt worden.

Bisher konnten sieben Geiseln lebend von der Armee aus dem Gazastreifen gerettet worden. Überdies wurden mehrere Leichen geborgen. Weniger als 120 Geiseln verbleiben damit in der Gewalt der Hamas, es wird befürchtet, dass viele bereits tot sind. Auch Leichen dienen der Hamas dazu, in einem möglichen Abkommen mit Israel Häftlinge freizupressen.

Angehörige wütend über Verschiebung von Verhandlungen

Angehörige der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln sind empört über die Verschiebung der indirekten Verhandlungen über die Freilassung der Entführten. Statt in seiner Rede vor dem US-Kongress zu verkünden, dass er das auf dem Tisch liegende Abkommen akzeptiere, "verhindert (Israels Regierungschef Benjamin) Netanjahu aus persönlichen Gründen, dass das Abkommen zustande kommt", kritisierte die Mutter einer Geisel laut der "Times of Israel". Netanjahu hatte in der Rede Kritik am Vorgehen im Gazastreifen zurückgewiesen.