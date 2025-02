"Ein großes Lob an die Moderatoren"

"Habecks Gestottere war eine Zumutung"

"Für mich war der klare Sieger Friedrich Merz"

Der CDU-Chef überzeugte auch andere t-online-Leser, so auch Hans Hoffmann: "Ich fand Friedrich Merz am besten. Er war klar in seinen Aussagen. Scholz war eine Enttäuschung. Habeck wirkte sehr arrogant, er grinste immer so von oben herab. Alice Weidel war gut, sie blieb höflich und sachbezogen."