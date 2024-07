Aktualisiert am 28.07.2024 - 14:38 Uhr

Ein "schwarzes Loch" in den öffentlichen Finanzen erregt die neue britische Regierung. Die Konservativen wollen davon nichts gewusst haben.

Der neue britische Premierminister Keir Starmer hat Großbritannien als "pleite und kaputt" ("broke and broken") erklärt. Das geht aus einer Mitteilung des Büros des Labour-Chefs hervor. Die britische Finanzministerin Rachel Reeves will am Montag eine Bewertung der öffentlichen Finanzen des Landes vorlegen. Die soll ein Defizit von 20 Milliarden Pfund (23,7 Milliarden Euro) aufzeigen, das die konservative Vorgängerregierung zu verantworten habe.