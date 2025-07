Newsblog zur US-Politik USA schieben Migranten in den Sudan ab

Trump hat den deutschen Kanzler gelobt. Die USA schieben Menschen aus mehreren Ländern in den Sudan ab. Alle Entwicklungen zur US-Politik im Newsblog.

Sonntag, 6. Juli

USA schieben Migranten in den Sudan ab

Die USA haben im Zuge der umstrittenen Migrationspolitik von Präsident Donald Trump acht Männer mit verschiedenen Staatsangehörigkeiten in die Republik Südsudan abgeschoben. Die Migranten seien am Freitag von einem US-Militärstützpunkt in Dschibuti in den Südsudan geflogen worden, teilte das Heimatschutzministerium in Washington am Samstag mit.

Die Männer stammen ihren Anwälten zufolge aus Kuba, Laos, Mexiko, Myanmar, Sudan und Vietnam. Mitarbeiter des Flughafens in der südsudanesischen Hauptstadt Dschuba bestätigten die Ankunft des US-Abschiebeflugs. Das weitere Schicksal der Männer wurde zunächst nicht bekannt.

Samstag, 5. Juli

Musk fordert Trump mit eigener Partei heraus

Trump und Musk hatten sich zuletzt in der Bewertung der "Big Beautiful Bill" zerstritten. Trump hatte dem aus Südafrika stammenden Musk auch mit einer Abschiebung gedroht.

Trump empfängt Netanjahu

Vor möglichen Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas in Katar über eine Waffenruhe in Gaza will US-Präsident Donald Trump den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu am Montag in Washington empfangen. Katar will Israel und der Hamas vermitteln. Trump hatte sich für eine Waffenruhe eingesetzt.

Netanjahu soll schon am Sonntag nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in die USA aufbrechen.

Steve Bannon rechnet mit dritter Amtszeit von Trump

Steve Bannon, ehemaliger Berater von US-Präsident Donald Trump, rechnet mit einer dritten Amtszeit des amtierenden US-Präsidenten.

Er sagte der "Financial Times" (FT) zu einer möglichen weiteren Amtszeit des Republikaners: "Trump wird nicht verschwinden. Er wird noch lange in unseren Köpfen herumspuken." Bannons Prognose: Trump wird bei der nächsten Präsidentschaftswahl antreten. Und er wird gewinnen.

Nach gängiger Praxis ist die Zeit im Weißen Haus auf zwei Amtszeiten beschränkt.

Trump bezeichnet Merz nach Telefonat als "starken" und "klugen" Mann

US-Präsident Donald Trump hat sich nach seinem Telefonat mit Friedrich Merz (CDU) lobend über den Bundeskanzler geäußert und ihn als "starken" und "klugen" Mann bezeichnet. "Ich hatte ein großartiges Telefonat mit dem deutschen Bundeskanzler. Er ist ein starker Kerl, ein sehr guter Mann, der einen großen Wahlsieg hatte", sagte Trump am Freitag im Gespräch mit Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. "Er ist ein starker Kerl und klug, ein sehr kluger Mann", fuhr Trump fort.

Der US-Präsident hatte am Freitag mit Merz telefoniert. Dabei sei es um die Frage einer Lieferung von Patriot-Abwehrraketen an die Ukraine gegangen, sagte Trump. Er habe dazu noch keine Entscheidung getroffen, fügte der US-Präsident hinzu. Merz sei der Meinung, die Ukrainer "müssen geschützt werden".

Trump: Zollbriefe an zwölf Länder unterzeichnet – werden am Montag verschickt