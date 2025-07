Am Unabhängigkeitstag der USA

Elon Musk erwägt eine neu Partei zu gründen. Er veröffentlichte eine Umfrage auf X. (Quelle: IMAGO/Francis Chung - Pool via CNP/imago)

Donald Trumps ehemaliger Berater Elon Musk will das Zwei-Parteien-System der USA angehen. Er holt sich bereits ein Stimmungsbild zur Gründung einer neuen Partei.

Der Unternehmer war im Wahlkampf und nach dem Wahlsieg ein wichtiger Helfer für Donald Trump, er sammelte Millionen Dollar an Unterstützung ein. Doch die Beziehung zerbrach, vor allem wegen Musks Kritik an Trumps Steuergesetzen und Ausgabenpolitik. Er rief zuletzt zu Widerstand gegen das "Große, schöne Gesetz" von Trump auf, das am Freitag vom Kongress beschlossen wurde.