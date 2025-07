Wegen der Wildtiere in der Umgebung bezeichnete das Weiße Haus die Einrichtung euphemistisch als "Alligator Alcatraz", eine Anspielung auf die frühere Gefängnisinsel vor San Francisco , die Trump auch gerne wieder in Betrieb nehmen würde . Doch für Bürgerrechtler klingt das wie blanker Hohn gegenüber den Opfern eines zunehmend undurchsichtigen und menschenfeindlichen Systems.

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Brennan Center for Justice mehren sich schon jetzt die Berichte über unhygienische, harsche und unsichere Bedingungen in den Hafteinrichtungen der ICE. Zehn Menschen seien in diesem Jahr bereits im Gewahrsam gestorben, wie auch die "New York Times" berichtete. "Und es gibt ernsthafte Bedenken, wie der Kontakt der Insassen zu Anwälten und Ärzten, aber auch ihren Familien gewährleistet werden soll", schreibt das Brennan Center mit Blick auf die Anstalt in den Sümpfen Floridas.