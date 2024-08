Aktualisiert am 06.08.2024 - 12:36 Uhr

Wochenlang hielten Proteste mit vielen Toten Bangladesch in Atem. Nun haben sie ein Ziel erreicht: Das Parlament wird aufgelöst. Zuvor war die Regierungschefin geflohen.

Einen Tag nach der Flucht der langjährigen Regierungschefin Scheich Hasina aus Bangladesch hat der Präsident des Landes das Parlament aufgelöst. Das teilte der Pressesprecher von Präsident Mohammed Shahabuddin am Dienstag in einer Erklärung mit. Das Staatsoberhaupt kam damit einer zentralen Forderung der Studenten nach, die die wochenlangen Massenproteste gegen die Regierung von Hasina angeführt hatten.

Einen Favoriten für den Posten des Chefs einer Übergangsregierung haben die Protestler bereits: der Nobelpreisträger Muhammad Yunus. Der "international anerkannte" Yunus, "der breite Akzeptanz genießt, könnte leitender Berater einer Interimsregierung sein", sagte Nahid Islam, Anführer der Vereinigung Studenten gegen Diskriminierung (SAD), am Dienstag in einer Videobotschaft.

Die seit 15 Jahren herrschende Scheich Hasina war am Montag aus dem südasiatischen Land geflohen. Armeechef Waker-Uz-Zaman kündigte die Bildung einer Übergangsregierung an. Er sollte am Dienstag Studentenführer treffen.