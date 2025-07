Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Elon Musk wettert weiter gegen Donald Trumps "One Big Beautiful Bill" und droht mit der Gründung einer neuen Partei. Was würde das bedeuten?

Anfang der Woche platzte es aus Elon Musk heraus. Der ehemalige Trump-Berater und Unternehmer kritisierte auf der Plattform X erneut, dass das sogenannte "One Big Beautiful Bill" von Donald Trump seine angestoßenen Sparmaßnahmen in der US-Regierung untergraben würde. Trump hingegen möchte das Gesetz unbedingt bis zum 4. Juli verabschieden – dem Nationalfeiertag der USA.

Auslöser für den neuen Streit ist Trumps Steuergesetz, das am Dienstagmorgen in Washington den Senat passierte. Es dürfte zu neuen Staatsschulden von schätzungsweise mehr als 3,3 Billionen Dollar (2,8 Billionen Euro) führen. Musk hatte bereits vor Wochen gewarnt, die Pläne trieben "Amerika in den Bankrott". Zudem durch das Gesetz staatliche Subventionen für E-Autos gestrichen werden sollen, was vor allem Musks E-Autohersteller Tesla schaden dürfte.

Bis Trump seine Unterschrift unter sein Prestigeprojekt setzen kann, müssen sich Senat und Repräsentantenhaus allerdings noch auf eine gemeinsame Fassung einigen. Sollte es so kommen, kündigte Musk zwei Gegenmaßnahmen an: "Jedes Kongressmitglied, das mit der Verringerung der Staatsausgaben Wahlkampf gemacht und dann sofort für die größte Anhebung der Schuldengrenze in der Geschichte gestimmt hat, sollte in Scham versinken", schrieb er. "Und sie werden nächstes Jahr ihre Vorwahl verlieren und wenn es das Letzte ist, was ich auf dieser Erde tue", fügte er mit Blick auf die Kongress-Zwischenwahl 2026 hinzu. Musk drohte damit indirekt, Gegenkandidaten bei den kommenden Wahlen zu unterstützen.

Mehr als zwei Parteien

Zudem drohte der Tech-Milliardär, der Trump im Präsidentschaftswahlkampf massiv unterstützt hatte, erneut mit einer neuen Konkurrenzpartei. "Wenn dieses wahnsinnige Gesetz verabschiedet wird, wird direkt am nächsten Tag die Amerika-Partei gegründet", schrieb er.

Musk hatte nach seinem Zerwürfnis mit Trump schon mehrfach laut mit dem Gedanken gespielt, eine eigene Partei zu gründen. Die Vergangenheit zeigt, dass Drittparteien in den USA keine Seltenheit sind. Allerdings konnten sie vor allem auf nationaler Ebene kaum nachhaltigen Erfolg haben.

Trump versus Musk: Der Knall ist ohrenbetäubend

Grundsätzlich gibt es abseits der Republikaner und Demokraten auch viele weitere Parteien in den USA. Größere Bekanntheit haben in der Vergangenheit etwa die Grünen und die Libertären erringen können. Zudem gibt es auf regionaler oder kommunaler Ebene wiederholt mitunter skurrile Neugründungen. Im Bundesstaat New York löste etwa in der Vergangenheit die "Rent is too damn high party" (auf Deutsch: die Die-Miete-ist-verdammt-noch-mal-zu-hoch-Partei) Aufsehen aus, die mehrfach vergeblich bei den Bürgermeisterwahlen in New York City und bei den Gouverneurswahlen angetreten war.

Parteilose im Kongress

Im Kongress gab es zudem in der Geschichte der USA regelmäßig Senatoren und Abgeordnete, die als parteilose Politiker oder Anhänger anderer Parteien eingezogen sind. Ein prominentes Beispiel ist Bernie Sanders: Obwohl der Senator von Vermont der dortigen demokratischen Fraktion angehört, ist Sanders ein sogenannter "Independent", also "unabhängig". Denn der 83-Jährige gehört offiziell keiner Partei an.

Faktisch gelten die USA aber vor allem auf nationaler Ebene als Zweiparteienstaat: Abseits der Republikaner und Demokraten haben es Politiker schwer, überhaupt eine größere Bekanntheit zu erlangen. In der Öffentlichkeit gelten Stimmen an Kandidaten von Drittparteien daher mitunter auch als verschenkte Stimmen, da sie in der Regel kaum Chancen auf einen Sieg haben.