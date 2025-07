Nach mehr als 26-stündiger Marathonsitzung hat der US-Senat am Dienstag das umstrittene Steuergesetz-Paket von Präsident Donald Trump gebilligt. Trump will damit zentrale Wahlversprechen erfüllen. Der Kongress soll das Gesetz nach seinem Willen bis zum US-Unabhängigkeitstag am Freitag verabschieden, damit Trump es mit seiner Unterschrift in Kraft setzen kann. Es steht aber noch eine zweite Lesung im Repräsentantenhaus aus.